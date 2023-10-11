Британская разведка: В российских военных "кризис психического здоровья"

Боеспособность российской армии снижена из-за проблем у российских военных с психическим здоровьем, утверждает Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства, опубликованном 11 октября.

Британские аналитики констатируют, что российские военные столкнулись с кризисом психического здоровья.

"В декабре 2022 года российские психологи обнаружили примерно 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Эта цифра почти наверняка сейчас выше, поскольку российская армия не обеспечивает достаточной ротации и восстановления после боевых действий" , – говорится в отчете британского министерства.

На эту проблему указывали многие командиры, в частности бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов, уволенный в июле 2023 года.

Существуют дополнительные свидетельства того, что врачи в России отправляют на фронт военнослужащих, которые не способны воевать, пишут британские аналитики. Количество жалоб на российские военно-врачебные комиссии в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом, причем во многих случаях в удовлетворении жалоб отказывали или их оставили без рассмотрения.