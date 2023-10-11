Украинцам, приютившим переселенцев, выплатили более 2,2 млрд грн – Минреинтеграции

В Украине с апреля 2022 года гражданам, приютившим внутренних переселенцев, выплатили более 2,2 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

"С апреля 2022 года в рамках проекта "Прихисток" выплачено компенсаций на общую сумму более 2,2 миллиарда гривен. Эти средства были направлены на выплаты людям, бесплатно предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам" , – говорится в сообщении Минреинтеграции.

По программе "Прихисток" предусмотрена компенсация в размере 450 гривен в месяц за размещение одной ВПЛ в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона.

Компенсация выплачивается за счет средств Общества Красного Креста Украины (ОКХУ).

Помимо собственников жилья или их представителей компенсация может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности. Таким образом, с помощью проекта "Прихисток" временное жилье получили более 3,1 миллиона ВПЛ, добавили в министерстве.