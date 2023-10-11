Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию

Президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель, сообщает Европейская правда.

11 октября в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО.

Перед началом заседания президент Зеленский совершит поход в прессу с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Это не первый раз Зеленский посещает Брюссель с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий его визит был в феврале этого года.

Накануне Зеленский посетил Румынию, где встретился с главами обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом, а также премьер-министром страны Марчелом Чолаку.