Зеленский в Брюсселе встретится с Остином и примет участие в "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в бельгийской столице. В Брюсселе пройдут встречи в НАТО, а также заседания "Рамштайна".

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

Президент анонсировал встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

"Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участникам этой мощной коалиции" , – говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что второй раз после начала полномасштабного вторжения проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. "Главное – наша общая защита свободы и людей" , – добвил президент.

Ранее медиа сообщали о неанонсированном визите Зеленского в Брюссель.