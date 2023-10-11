Зеленский в Брюсселе встретится с Остином и примет участие в "Рамштайне"
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в бельгийской столице. В Брюсселе пройдут встречи в НАТО, а также заседания "Рамштайна".
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.
Президент анонсировал встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.
"Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участникам этой мощной коалиции", – говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил, что второй раз после начала полномасштабного вторжения проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
"Главное – наша общая защита свободы и людей", – добвил президент.
Ранее медиа сообщали о неанонсированном визите Зеленского в Брюссель.