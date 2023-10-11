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Зеленский рассказал, при каких условиях уйдет на второй срок

Зеленский рассказал, при каких условиях уйдет на второй срок
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться. Об этом он рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, сообщает Лига.net.

По его словам, он пойдет на второй срок, если война продолжится.

"Если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны", — сказал Зеленский.

В августе 2023 года Зеленского уже спрашивали, будет ли он баллотироваться на выборах, глава государства заявил, что не покинет страну во время войны.

"В 2024 году, если продлится война и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", — подчеркнул президент.﻿

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