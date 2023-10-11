Зеленский рассказал, при каких условиях уйдет на второй срок

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться. Об этом он рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, сообщает Лига.net.

По его словам, он пойдет на второй срок, если война продолжится.

"Если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны" , — сказал Зеленский.

В августе 2023 года Зеленского уже спрашивали, будет ли он баллотироваться на выборах, глава государства заявил, что не покинет страну во время войны.