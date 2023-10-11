В НАТО пригрозили ответом на повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией

В НАТО обсудят повреждение критической инфраструктуры в Балтийском море и в случае подтверждения умышленного нападения на нее дадут "решительный ответ". Об этом на брифинге перед началом двухдневной встречи министров обороны Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что министры на встрече обсудят инцидент в Балтийском море, где была повреждена критическая подводная инфраструктура.

"Важная вещь сейчас – установить, что случилось и как это могло случиться. Если будет доказано, что это преднамеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, то это будет, конечно, серьезно, и это, конечно, встретит объединенный и решительный ответ НАТО" , – сказал он.

Напомним, 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.

Также поступило сообщение о повреждении кабеля передачи данных в Финском заливе. Теперь Финляндия расследует повреждение газопровода как следствие внешнего воздействия.

Финская и эстонская сторона на своих брифингах по ситуации отметили, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки. Одновременно министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что такие повреждения не могли быть нанесены одним дайвером или небольшим подводным роботом.