НАБУ вручило подозрение депутату Рады за хищение газа

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.﻿ Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро, сообщает Экономическая правда.

По данным источников издания, речь идет о нардепе Ярославе Дубневиче от депутатской группы "За будущее". Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод по хищению газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод по хищению газа на 729,8 млн грн).

По версии следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,1 млрд. грн.

Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как установили детективы НАБУ, льготный газ Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для производства тепла для населения. Как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.

Организация легализации

Прибыльность производства электроэнергии Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% (против 3-5%, заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на основании представленных указанными ТЭЦ документов и обоснований).

Таким образом, по убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхдоходы) в сумме более 3,5 млрд грн.

На протяжении 2013-2018 годов народный депутат организовал легализацию части указанных средств на сумму более 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в частности, зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах, их смешивание и маскировку и в конце концов возвращение в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса в Львовском регионе.

В настоящее время обвинительные акты в отношении пяти участников схемы направили в суд, а на целостные имущественные комплексы "Новораздельная ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" стоимостью около 800 млн грн наложили арест.

Относительно организатора схемы – решается вопрос избрания ему меры пресечения.