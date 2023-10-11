РФ возобновляет штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении - представитель ВСУ

Российские войска начали возобновлять наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты наращивают интенсивность обстрелов и наносят авиаудары. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Конечно, враг не может себе позволить наступать сразу вдоль 140 километров. Он акцентирует свое внимание вблизи населенного пункта Ивановка и Синьковка, которые находятся в Харьковской области и возле Макеевки" , - сказал Евлаш.

Он рассказал, что раньше россияне пытались наступать возле Новоегоровки, но "получив изрядно по зубам от ВСУ", они отказались от своих планов.

"В течение определенного времени мы наблюдали такое затишье. И вот сейчас, примерно где-то неделю, они начали возобновлять свои наступательные действия. Первые - это были столь короткие единичные случаи. Когда в основном штурмовали эти штурмовые отряды "Шторм Z" и просто "Шторм". Сейчас уже мы видим более столь серьезное вкрапление" , - отметил спикер.

По его словам, противник продолжает интенсивность и наносит авиаудары.