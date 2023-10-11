Войска РФ за сутки атаковали восемь областей – данные ОВА

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по восьми областям Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 среды, 11 октября, сообщает Укринформ.

Под вражеским огнем оказалась, в частности, Черниговская область, а именно Новгород-Северский и Корюковский районы. Для ударов по региону враг применил гранатометы, минометы и реактивные системы залпового огня – зафиксировано 11 обстрелов и 67 взрывов. О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Уточнение данных продолжается.

В Сумской области ночью россияне обстреляли Краснопольскую общину. Удары были совершены из артиллерии и минометов – раздались восемь и четыре взрыва соответственно. Прошло без последствий. Вчера в течение дня захватчики 21 раз обстреляли пограничные территории и населенные пункты Сумской области, повлекшие 82 взрыва. Под вражеским огнем находились Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская и Свеская общины.

В Хотинской общине ударом российских минометов поврежден жилой дом. Краснопольская община оказалась под артиллерийским и минометным огнем захватчиков – зафиксировано 31 и 16 взрывов соответственно. Повреждения получили помещение двух школ. Вражеский огонь ранен ребенок. От полученных ранений девочка скончалась в карете скорой помощи.

В Запорожской области за прошедшие сутки российская армия ударила по 25 населенным пунктам. Всего в регионе за сутки зафиксировано 127 вражеских обстрелов. В частности, из артиллерии войска РФ нанесли 101 удар. Враг бил по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Лукьяновского и других городов и сел на линии огня.

Ракетный удар россияне нанесли по деревне Надежда. Четыре раза захватчики атаковали из авиации Орехов, Роботино и Малую Токмачку. Шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня враг совершил по Новоданиловке, Роботиному и Малой Токмачке. 15 дроновых атак РФ зафиксированы по Левадному, Роботиному, Волшебному, Новоивановке, Темировке, Новоданиловке и Малым Щербакам.

О разрушении в результате вражеских обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры в регионе за сутки поступило 21 сообщение. Пострадавших посреди мирного населения нет.

В Днепропетровской области в течение ночи российские захватчики избивали по Никопольскому району. Удары тяжелой артиллерии РФ потерпели сам Никополь, а также Марганецкая и Мировская общины. Вражеским обстрелом травмирована 78-летняя женщина. Пострадавшая получила необходимую помощь.

В Никополе ударом вражеской артиллерии изуродованы два административных здания, коммунальное предприятие, общежитие и пять многоквартирных домов. Остальные территории обследуют специалисты. Установление последствий продолжается.

В минувший день российские войска обстреляли Никопольский район семь раз. Также агрессор запустил по району три дрона-камикадзе. В Никополе в результате вражеской атаки повреждения получили 16 частных домов и восемь хозяйственных сооружений, одно из них - уничтожено. Также избиты гимназия и четверть сотни солнечных панелей, зацепило газопроводы и линии электропередач.

Есть разрушение и в Марганецкой общине: изуродованы три дома, хозяйственные постройки и электросети. Прошло без жертв.

В Харьковской области сегодня утром российская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня Боровую Изюмского района, повредив два жилых дома. Пострадавших посреди мирного населения нет.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении захватчики нанесли авиационных ударов в районах Басового, Гатища и Волчанских Хуторов. Под огонь вражеских минометов и артиллерии здесь попали около 15 населенных пунктов, среди них – Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили 16 атак РФ в районе Синьковки и пять – возле Ивановки. Авиационные удары врага получили Синьковка, Кисловка и Песчаное. Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 15 населенных пунктов, в том числе Лиман Первый, Синьковку, Кисловку, Табаевку, Песчаное и Берестовое.

Вчера утром в результате ракетного удара российских войск по поселку Большой Бурлук Купянского района ранения получили три человека: две женщины в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина. Двое пострадавших госпитализированы. Повреждения получили также десять зданий и четыре автомобиля.

С вертолета захватчики обстреляли Басово Богодуховского района, повредив частное домовладение. Прошло без пострадавших. В результате удара вражеской артиллерии по Куриловке Купянского района ранения получил 47-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждения получил также жилой дом. Под огнем российских войск вчера оказалась и Петропавловка Купянского района – повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка, два автомобиля и трактор. Пострадавших посреди мирного населения нет.

В Луганской области россияне попали двумя управляемыми авиационными бомбами КАБ-500 по окрестностям Невского. Также захватчики активно применяли авиацию для ударов по позициям Сил обороны в Новолюбовке и Серебрянском лесничестве, юго-западнее Кременной.

Украинские защитники сдерживают наступление российских войск вблизи Макеевки, где отбиты еще пять вражеских атак, а также у Дибровы. Под артиллерийский и минометный огонь врага попали Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки россияне совершили по Луганской области всего 159 обстрелов, выпустив 559 снарядов.

В Донецкой области под ударами российской армии за прошедшие сутки находились 16 населенных пунктов: Авдеевка, Лиман, Курахово, Красногоровка, Очеретино, Нелиповка, Желанне, Курдюмовка, Нетайлово, Первомайское, Новобахмутовка, Ласточкино, Предтечино, Дружба. Вражеским огнем в регионе повреждены 11 жилых домов, здание железнодорожного вокзала, линия электропередач, три хозяйственных постройки, помещение котельной, трактор и гражданский автомобиль.

За сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Херсонскую область в сутки россияне обстреляли 82 раза, выпустив 435 снарядов. В частности, сам Херсон захватчики атаковали дважды, применив девять снарядов. Военные РФ попали в районы 22 населенных пунктов области, здание учебного заведения и территорию сельского хозяйственного общества в Бериславском районе. Также враг атаковал дом в Кизомысе – пострадала местная жительница. 74-летняя женщина смогла добраться до Херсона, где вызвала скорую. Пострадавшей оказана медицинская помощь.