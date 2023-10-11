МИД: В Израиле погиб еще один украинец

Во время обострения Израильско-Палестинского конфликта погибли уже 3 гражданина Украины. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Украинская правда.

Он отметил, что оперативный штаб МИД уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и секторе Газа.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины - три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются" , - сообщил Николенко.

По данным МИД, еще шесть граждан Украины считаются пропавшими без вести. "Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями", - добавил спикер.