Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на $200 млн

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом он заявил, открывая 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Европейская правда.

Остин заявил, что ожидает, что на встрече ряд стран объявят о новых пакетах помощи для Украины.

"Я горд объявить, что США предоставляют пакет помощи по безопасности для Украины стоимостью 200 миллионов долларов" , – сказал Остин.

По его словам, пакет включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие, оборудование для противодействия российским дронам.

"Это увеличивает общие американские обязательства до 43,9 млрд долларов с начала путинской войны" , – сказал Остин.

Уже сообщалось, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.