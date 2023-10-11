Зеленский призвал лидеров стран посетить Израиль

Мировым лидерам сейчас стоит поехать для Израиля, поскольку люди там сейчас, как и украинский народ в первые дни полномасштабного вторжения РФ, особенно нуждаются в поддержке и ощущении единства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Мы находимся в состоянии войны, поэтому мы понимаем, что означают террористические атаки, такие жертвы, трагедии (как сейчас в Израиле – ред.). У меня есть рекомендация, если можно так сказать, лидерам мира. Я помню первые дни нашей полномасштабной войны. Она началась с террористических атак с Белоруссии ракетами, затем российская армия, и это была самая большая трагедия, которую мы имели. Так много погибших людей и смертей, так много. И поэтому было очень важно не быть одинокими. Очень важно" , – сказал он.

По словам Зеленского, ощущение единства и поддержки помогает спасти нацию и жизнь людей.

"Поэтому я рекомендую лидерам поехать в Израиль и поддержать людей, просто людей. Я не говорю о каких-то институциях. Просто поддержать людей, подвергшихся террористическим атакам, людей, которые сейчас умирают. Это очень важно" , – заявил президент.

Он также отметил, что важно думать не о том, как вести диалог с Россией или Ираном, а о том, чтобы "не давать возможности агрессорам даже думать о третьей мировой войне, о новой волне агрессии, о новой великой трагедии".