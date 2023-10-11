В "Нафтогазе" планируют увеличить запасы газа до 16 млрд кубометров

К началу зимы в украинских газохранилищах будет накоплено более 16 млрд кубометров газа. Таких запасов достаточно, чтобы уверенно пройти зиму. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, сообщает Левый берег.

"Еще есть время до начала так называемого отопительного сезона. До него в этом году правительством Украины поставлена задача накопить 14,7 млрд кубометров. "Нафтогаз" даже перевыполнил план. На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа" , - сказал он.

Глава НАК прогнозирует, что к началу зимы будут накоплены советы 16 млрд кубометров газа.

"Достаточно ли этого? Ведь цифры в миллиардах кубометров не всегда понятны людям. Я должен заверить, что такие показатели абсолютно достаточны, чтобы уверенно пройти зиму. Также мы продолжим собственную добычу газа" , - заверил Чернышев.

Он напомнил, что к началу зимы в прошлом году было накоплено около 14 млрд кубометров газа.

"То есть сейчас накопили значительно больше, чем в прошлом. Благодаря чему? Есть две составляющие результата. Первая и самая важная — увеличение добычи украинского газа. Благодаря Группе "Нафтогаз" она постепенно росла. Мы выходим на отметку +7%, если сравнивать с предыдущим годом.