Взрыв нефтепровода на Франковщине: двое пострадавших умерли в больнице

В больнице скончались двое пострадавших в результате прорыва нефтепровода в Ивано-Франковской области, который произошел в конце сентября.﻿ Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, сообщает Украинская правда.

"Печальные новости из Германии, куда были отправлены на лечение 4 пострадавших в результате пожара в Надворнянском районе, который произошел из-за утечки нефтепродукта.

Двое взрослых - мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а затем ведущие немецкие специалисты, не выжили. Этой ночью их не стало" , – сообщила Онищук.

Сейчас, по словам главы ОВА, в Германии находятся еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

Напомним, 30 сентября ГСЧС сообщила о прорыве нефтепровода в Ивано-Франковской области, загорелся частный дом. Пострадало всего 9 человек, из них 2 детей, 5 были госпитализировали в больницу.