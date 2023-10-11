NYT: Почему Израиль недооценил возможность атаки ХАМАСа

Нападение ХАМАС на территорию Израиля стало возможно из-за того, что военные и разведка слишком полагались на системы пограничного мониторинга и недооценили способность террористов к дезинформации. Такого мнения придерживаются сотрудники израильских спецслужб. Об этом говорится в публикации The News Tork Times, сообщает Лига.net.

Четыре сотрудника государственных служб безопасности Израиля, которые согласились говорить на условиях анонимности, сообщили изданию, что, по их мнению, были несколько предпосылок, которые позволили террористам 7 октября начать массовую атаку на территорию Израиля.

Первым пунктом источники газеты назвали утрату разведкой контроля над ключевыми каналами связи ХАМАС, вторым - военные слишком полагались на автоматические системы слежения на границе.

Кроме того, уже после начала атаки террористов военные Израиля не осознали масштабов вторжения и все внимание сосредоточили на одном участке прорыва границы, что ослабило другие направления.

Как считают израильские специалисты, главари ХАМАС знали, что некоторые их каналы связи прослушиваются разведкой, и использовали это, чтобы убедить израильские спецслужбы, что у террористов в планах нет вооруженной атаки. Разведка Израиля была дезинформирована и потеряла контроль над реальной ситуацией, а политическое руководство страны считало, что угроза со стороны ливанских группировок более значительна, чем угроза со стороны ХАМАС, который "ведет себя сдержанно".

"Мы тратим миллиарды на сбор развединформации о ХАМАС, а потом все это рушится, как костяшки домино" , - сказал изданию бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Израиля Йоэль Гузанский.

Пограничные системы контроля и раннего предупреждения также оказались уязвимы. Террористы дронами смогли вывести из строя вышки связи, которые передавали информацию с датчиков, автоматические и дистанционно управляемые пулеметные турели. Это позволило ХАМАС в 30 местах пробить бреши в заграждениях или преодолеть их и застать врасплох как минимум четыре пограничных гарнизона, которые не получили сигналов о прорывах границы.

Также два источника сообщили изданию, что незадолго до начала террористической атаки разведка Израиля отметила всплеск активности в некоторых каналах связи ХАМАС и сообщила об этом военным на границе, но этот сигнал или не был получен, или был проигнорирован.

Издание также цитирует слова израильских военных, которые говорят, что "было трудно, особенно на ранних этапах, донести до высшего военного командования в Тель-Авиве серьезность ситуации".

Израильские службы безопасности не отрицают, что потерпели серьезный провал, но относят расследование его причин на время после окончания войны. 7 октября представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что "все будет расследовано, когда мы закончим с этим".

По официальным данным, подтверждена гибель в результате террористической атаки ХАМАС не менее 1200 человек – это граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек. До 150 человек похищены и увезены в сектор Газа как заложники.