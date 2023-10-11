Глава Пентагона заверил Зеленского в непрерывных поставках оружия – ОП

Согласно сообщению Офиса президента Украины, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно предоставлять Украине необходимое вооружение, сообщает Европейская правда.

В ОП отметили, что президент Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи и проинформировал о насущных потребностях украинской армии.

"Со своей стороны Ллойд Остин заверил в продолжении устойчивого и непрерывного снабжения всего необходимого вооружения для Украины. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины" , – говорится в сообщении ОПУ.

В своем выступлении на заседании "Рамштайн" в среду в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин объявил﻿ о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в 200 миллионов долларов.