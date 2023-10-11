В Минфине США считают главными приоритетами помощь Украине и Израилю

Финансовая и военная поддержка Украины, а также помощь Израилю являются главными приоритетами Белого дома.﻿ Об этом заявила, министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Финансирование Украины, как военное, так и прямая бюджетная поддержка, а также ресурсы для Израиля являются абсолютно главными приоритетами администрации Байдена" , - сказала Йеллен во время пресс-конференции в Марракеше, Марокко.

По ее словам, Белый дом совершенно ясно дал это понять Конгрессу.

"Считаем, что существует существенная поддержка со стороны обеих партий. Мы собираемся предоставить членам Конгресса возможность выяснить, как выполнять обещания, как только будет назначен спикер" , - добавила она.

Обещания США дальнейшей поддержке Украины были подставлены под сомнение после того, как Кевин Маккарти был отстранен от должности спикера Палаты представителей, что дало республиканским сторонникам жесткой линии возможность остановить следующий раунд помощи Киеву.

Она также сказала, что получает "некоторые положительные ответы" на свой призыв к другим правительствам последовать примеру США и пообещать Всемирному банку больше средств для увеличения его кредитного потенциала.