Оккупанты атаковали Полтавщину: прогремел взрыв, без пострадавших
В Миргородской общине Полтавской области прогремел взрыв в результате атаки российских оккупантов. Об этом заявили в Полтавской ОВА, сообщает Украинская правда.
"Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.
По данным карты тревог, в Полтавской области с 13.45 по 14.19 продолжалась воздушная тревога.
Воздушные силы призывали жителей региона находиться в укрытиях.