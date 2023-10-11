Close button

Оккупанты атаковали Полтавщину: прогремел взрыв, без пострадавших

Оккупанты атаковали Полтавщину: прогремел взрыв, без пострадавших
Фото: иллюстративное, flickr/Ministry of Defense of Ukraine

В Миргородской общине Полтавской области прогремел взрыв в результате атаки российских оккупантов. Об этом заявили в Полтавской ОВА, сообщает Украинская правда.

"Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

По данным карты тревог, в Полтавской области с 13.45 по 14.19 продолжалась воздушная тревога.

Воздушные силы призывали жителей региона находиться в укрытиях.

Новости

Популярные темы форума

analytics