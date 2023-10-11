В Словакии подписали коалиционное соглашение с антиукраинским Фицо

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер партии Smer-SD, который обещает остановить военную поддержку Украины, в среду подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией (СНП), сообщает Европейская правда.

Меморандум, подписанный в среду, предусматривает создание коалиции с участием победительницы выборов Smer-SD, имеющей 42 места, партии с "золотой акцией" в парламенте "Голос", которая заняла третье место на выборах и будет иметь 27 мест, и СНП с 10 местами в новом парламенте.

В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шесть других министров, что открывает путь для антиукраинского Фицо возглавить правительство Словакии в четвертый раз.

"Голос" получит пост спикера парламента, которым, скорее всего, станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

Это соглашение означает, что либеральная партия "Прогрессивная Словакия", которая заняла второе место на выборах с 18% голосов, в конечном итоге окажется в оппозиции.

По информации словацких СМИ, бывший глава МВД Роберт Калиняк, который подал в отставку после убийства журналиста Яна Куцяка, должен вернуться в правительство.

Ожидается, что он возглавит министерство обороны или транспорта. Калиняка ранее обвиняли в коррупции, но в конце концов прокуратура сняла свои обвинения. Напомним, что массовые протесты из-за убийства журналиста Куцяка в 2018 году привели к свержению всего правительства во главе с Фицо.

Министерство иностранных дел также отойдет партии Фицо. Вероятно, дипведомство возглавит Мирослав Лайчак, который уже был главой словацкой дипломатии в правительствах Smer-SD в 2009-2010 и 2012-2020 годах. Сейчас Лайчак является спецпредставителем ЕС по вопросам Западных Балкан. Другим кандидатом на пост министра называют Юрая Бланара, ведущего члена Smer-SD и бывшего главы Жилинского края.

Фицо проводил предвыборную кампанию на основе пророссийских и антиамериканских лозунгов. Он пообещал прекратить военную поддержку Украины Словакией. Он сказал, что хочет, чтобы Словакия оставалась членом ЕС и НАТО, но с "полным уважением" к суверенитету его страны.