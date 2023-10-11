Зеленский: Украину никто "не бросит" из-за Израиля

Президент Владимир Зеленский получил заверения от союзников во время заседания в формате "Рамштайн" в среду, что поддержка Украины продолжится несмотря на сложную ситуацию в Израиле, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский сказал на брифинге с премьером Бельгии в Брюсселе.

"Обсудили подробно и с министром (обороны США. – Ред.) Остином, и со всеми министрами "Рамштайн", со всеми партнерами, командующими то, что Украине нужно... Мы поднимали вопрос об очень напряженной ситуации в Израиле и как это может повлиять. Конечно партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, никто не будет бросать Украину" , – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что "мы верим нашим партнерам".