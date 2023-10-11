МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины до 100% через два года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение общего государственного долга охваченной войной Украины в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в докладе "Финансовый монитор", презентованном в среду в Марракеше директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром.

В докладе указывается, что общий госдолг Украины в 2021 году – до полномасштабного вторжения РФ – составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5%, по итогам этого года ожидается его увеличение до 88,1%.

В то же время, в Фонде прогнозируют, что общий государственный долг Украины будет расти до 98,6% в следующем году и достигнет пикового значения 100,7% в 2025-м, после чего ожидается его постепенное уменьшение.