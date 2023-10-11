Украина организовала первый эвакуационный рейс из Израиля - посол

Украина организовала первый эвакуационный рейс для наших граждан, которые остались в Израиле, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

Он отметил, что посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения. Речь идет о гражданах, которые находятся на лечении, гражданах с детьми, которые приехать временно, туристах, у которых отменили рейсы.

"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу" , - сказал посол.

Корнийчук отметил, что, скорее всего, еще один рейс будут планировать на воскресенье.

По его словам, общее количество людей, которые обратились к посольству с просьбой помочь с эвакуацией, составляет около тысячи человек.

Украинцы в Израиле

После нападения 7 октября террористов ХАМАС на Израиль в МИД Украины подтвердили, что три гражданина нашего государства погибли в результате боевых действий.

Еще шесть украинцев считаются без вести пропавшими в Израиле. Также подтверждены данные о ранении девяти наших граждан.

В МИД сообщили, что около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов, а 170 граждан хотели бы эвакуироваться из Сектора Газа.

При этом украинским дипломатам удалось эвакуировать несовершеннолетнего мальчика из города Сдерот. Он получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС.