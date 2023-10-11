Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины

Норвегия сегодня, 11 октября, объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины в размере 18,5 млн. долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт.

"Широкое использование мин и кассетных боеприпасов привело к тому, что Украина сегодня стала наиболее заминированной страной в мире. Норвегия сейчас более чем удваивает усилия по борьбе с минами в Украине после начала жестокой агрессивной войны России" , — говорится в сообщении.

Анникен Хюиттфельдт сказала, что разминирование Украины спасает жизнь и защищает гражданское население, а особенно детей. Разминирование также является необходимым условием для предоставления других форм чрезвычайной помощи и восстановления инфраструктуры.

"Предотвращение человеческих жертв также укрепляет способность Украины противостоять российской агрессии. Поэтому правительство выделит 200 миллионов норвежских крон (18,5 млн долларов), предназначенных для разминирования и других взрывчатых веществ в Украине" , — сказала министр.

Как сообщалось, украинские моряки вместе со странами НАТО будут разминировать Черное море.