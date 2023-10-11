Bloomberg: Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы из России
Египет забронировал восемь грузов пшеницы от российского государственного трейдера по прямому соглашению на этой неделе, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.
Египет входит в число крупнейших покупателей пшеницы в мире. Заключенное с Россией соглашение предусматривает поставки около 480 тыс. тонн пшеницы, или около 4% годового импорта.
По словам трейдеров, государственный импортер страны - Генеральное управление по поставкам товаров (GACS) - забронировал зерно на ноябрь и декабрь.
В прошлом месяце агентство сообщало, что страна ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы у России в рамках соглашения между правительствами.
Объединенная зерновая компания является мажоритарным капиталом российского правительства.
В пресс-службе ОЗК сообщили, что не располагают информацией о коммерческих отгрузках вне государственных тендеров.
Россия является крупнейшим в мире грузчиком пшеницы и одним из ведущих поставщиков Египта. Однако некоторые недавние соглашения были затруднены после того, как Москва повысила цены.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Египет переключится на поставку почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как РФ заблокировала поставки российского зерна.