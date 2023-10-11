ВСУ возглавляют рейтинг доверия к институтам, президент – на 7 месте

Вооруженные силы Украины возглавляют рейтинг доверия к институтам среди населения, на 7 месте – президент, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного с 21 по 27 сентября социологической службой Центра Разумкова.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным силам (им доверяют 93% опрошенных), добровольческим отрядам (85%), волонтерским организациям (84%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (83%), Национальной гвардии (81%), Государственной пограничной службы (76,5%), президента (72%), Министерства обороны (71%), Службы безопасности Украины (66%), общественных организаций (60,5%), Церкви (59%), Национальной полиции Украины (57%), главы города (поселка, села), в котором живет респондент (54%).

Чаще выражается доверие, чем недоверие, к совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 49% и 41%), к украинским СМИ (соответственно 47% и 43%), к Национальному банку (соответственно 46% и 42%), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 44% и 31%).

Большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям (не доверяют 74%), чиновникам (72%), судебной системе (70%), Верховной Раде Украины (64%), прокуратуре (61%), правительству Украины (60%), коммерческим банкам (59%), Национальному антикоррупционному бюро (53%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%).

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 46%, тогда как доверяют - 25%).

Несмотря на то, что политическим партиям доверяют лишь 14% респондентов, отвечая на вопрос, видят ли они среди имеющихся политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, утвердительный ответ дают несколько больше респондентов (27%). Однако, это заметно меньше, чем в июле этого года (38,5%). Отрицательный ответ давали соответственно 49% и 41%.

Политическая сила, которой можно доверить власть в послевоенный период, чаще всего, по мнению респондентов, может появиться из среды военных (так считают 52% опрошенных).

30% респондентов придерживаются мнения, что она может появиться из волонтерской среды (что на 5% больше, чем в июле 2023 г.), 25% - из круга гуманитарной или технической интеллигенции (на 7% больше, чем в июле 2023 г.), 23% - из уже существующих политических партий (что на 3% меньше, чем в июле), 19% - из организаций гражданского общества, 8% - из бизнес-среды.

Среди тех, кто видит среди имеющихся политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, 62% ответили, что такая политическая сила может появиться из уже существующих политических партий. Хотя 50% среди них также придерживаются мнения, что такая политическая сила может появиться из среды военных.

Считают, что такая политическая сила может появиться из среды военных, 53% жителей западных, 57,5% - центральных, 61% - южных и 31% - восточных регионов.

Среди политиков, чиновников, общественных деятелей, журналистов, уровень доверия к которым оценивался во время этого исследования, чаще всего респондентами высказывалось доверие к Владимиру Зеленскому (75%), Виталию Киму (64%), Сергею Притуле (51%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Михаилу Подоляку (соответственно 45% и 30%), Виталию Кличко (соответственно 44% и 39,5%), Алексею Данилову (соответственно 42% и 35,5%), Василию Малюку (соответственно 34% и 21%), Юрию Бутусову (соответственно 31% и 25%), Сергею Стерненко (соответственно 28,5% и 26%), Игорю Клименко (соответственно 26% и 22%), Рустему Умерову (соответственно 25% и 21%),

Большинство опрошенных не доверяют Юрию Бойко (82%), Юлии Тимошенко (82%), Петру Порошенко (73%), Алексею Арестовичу (71%), Дмитрию Гордону (58%), Давиду Арахамии (54%) и Андрею Ермаку (53%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к Руслану Стефанчуку (не доверяют ему 46%, доверяют 25%), Денису Шмыгалю (соответственно 44% и 36%), Даниле Гетманцеву (соответственно 29% и 18%).

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе.

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.