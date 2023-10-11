ГУР: Россия подготовила все для открытой мобилизации, но объявить ее сейчас не готова

В России все готово для объявления открытой мобилизации, но в ближайшее время ее не будет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью УП.

"Уточнены все списки возможных мобилизованных, это все переведено в электронный учет. Кроме того значительно ужесточены требования законодательства за уклонение от военной службы, за дезертирство.

Есть ли необходимость (сейчас в открытой мобилизации – УП)? Пожалуй, нет. Влияют выборы президента России, которые состоятся весной следующего года. Потому что мобилизация - это сложный процесс: это - влияние на общественно-политическую обстановку на территории России и очень мощный удар по ее экономике (потому что призывается наиболее трудоспособное население). Видимо, все-таки Россия где-то скрывает все это".

В то же время, по словам Скибицкого, скрытая мобилизация в России пока продолжается, но "численность вооруженных сил РФ существенно не увеличилась за этот период".

Цель, которую сейчас поставила перед собой Российская Федерация, - "перевести всех мобилизованных, которых призвала в ряды вооруженных сил РФ за этот период, на контрактную основу".

Напомним: