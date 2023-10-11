БЭБ заявило о ликвидации более 70 подпольных игорных заведений в Киеве

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве с начала месяца прекратили деятельность еще 71 подпольного игорного заведения в столице, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Во время обысков, которые проводились почти во всех районах столицы, детективы изъяли 150 моноблоков, 815 системных блоков, 865 мониторов, маршрутизаторы и роутеры.

Также были изъяты компьютерные аксессуары, сетевые блоки, DVD-проигрыватели, видео регистраторы, камеры, счетные машинки и тому подобное. Преимущественно заведения размещались в специально оборудованных помещениях на первых этажах жилых домов и в отдельных зданиях", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть оборот наличных в заведении, во многих залах игроки после оплаты услуг на кассе получали специальный код, который позволял получить доступ к игре только на определенное количество купленных бонусов, добавили в Бюро.

При этом рассчитаться за игру клиенты могли не только в гривне, а и с помощью криптовалюты.

"Сейчас досудебные расследования в уголовных производствах по ч. 1 ст. 203-2 УК осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве во взаимодействии со следователями ГУНП в г. Киеве.