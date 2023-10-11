Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна - Шмыгаль
Украина обсудила со Словакией вопрос транзита украинской аграрной продукции, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Транзит украинской аграрной продукции обсудили сегодня с Премьер-министром Словакии Людовитом Одором", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас Украина совместно с Европейской комиссией работает над расширением коридоров солидарности со Словакией.
Зерновой спор
Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.
В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.
При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.
А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.