Столтенберг рассказал, о чем говорили на Совете Украина-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на Совете Украина-НАТО на уровне министров обороны обсуждались вопросы долгосрочной взаимосовместимости, борьба с коррупцией и подготовка ко второй зиме в условиях войны, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам заседания совета.

"Сегодня на заседании Совета Украина НАТО мы обсудили приоритеты Украины на пути к членству в Альянсе, в том числе долгосрочную взаимосовместимость и закупки", – сказал Столтенберг.

По его словам, модернизированный оборонный сектор и сектор безопасности поможет Украине победить и поможет обеспечить мир и стабильность.

Столтенберг также заявил, что союзники оценили усилия Украины в продолжении борьбы с коррупцией даже посреди жестокой войны россии.

"Мы также заверили Украину, что НАТО усилит поддержку, чтобы помочь ей пройти сложную зиму. Это включает предоставление больше одежды для холодной погоды, возможности для разминирования, горючее и медицинское оборудование. Это поможет смелым вооруженным силам Украины бороться с холодом и продолжать движение вперед", – заявил он.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин после 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил.