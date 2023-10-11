В НАТО оценили последствия ударов Украины по Черноморскому флоту РФ

В НАТО заявили, что украинские удары по Черноморскому флоту РФ в сентябре серьезно ограничили его способности, однако он остается способным выполнять основные задачи военного времени, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

По его словам, Черноморский флот подвергся ряду серьезных нападений в сентябре, в том числе ударов по его штабу.

"Эти нападения были более разрушительными и лучше скоординированными, чем другие до сих пор в этой войне. Физические убытки почти наверняка серьезные, но локализованы, что привело к тому, что Россия вывела большую часть своего флота из Крыма", – отметил чиновник.

Однако, по его словам, флот почти наверняка остается способным выполнять свои основные задачи военного времени – наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность.

"Но его способность продолжать более широкое региональное патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов, скорее всего, уменьшится. Также вероятно, что его способность защищать свои объекты и проводить еженедельное техническое обслуживание ухудшилась", – сказал чиновник.

По его словам, эта ситуация, вероятно, заставит Россию занять реактивную позицию, и одновременно она демонстрирует, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля в оккупированном Севастополе.

Как сообщалось, в Министерстве обороны Британии считают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Ранее британская разведка констатировала, что после серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот, очевидно, не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а его суда будут менее безопасно чувствовать себя в портах.