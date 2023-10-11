CNN: Идут переговоры, чтобы позволить мирным палестинцам выехать из Газы

Идут переговоры о том, чтобы позволить гражданам США и мирным палестинцам покинуть Сектор Газа перед вторжением войск Израиля на эту территорию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По словам собеседника, ведутся переговоры о том, чтобы позволить американским и палестинским гражданским в Секторе Газа выехать с этой территории в Египет перед любым наземным вторжением израильских войск на эту территорию.

Согласно предложению, находящемуся на стадии обсуждения, всем гражданам США будет разрешено пройти через пограничный переход Рафах, если они предъявят свои американские паспорта, в то время как передвижение других палестинских гражданских лиц будет ограничено до 2 тысяч человек в день.

Окончательное одобрение договоренности должно поступить от египтян, которые контролируют контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом. Израильский чиновник сказал, что "в интересах Израиля", чтобы как можно больше палестинцев покинули Газу.