ВСУ на Таврическом направлении повредили российский вертолет Ми-8 во вторник
Вооруженные силы Украины во вторник повредили российский вертолет Ми-8 на Таврическом направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона новостей
"Су-25 российский сбит одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. Также был поврежден вертолет Ми-8. К сожалению, пока подтверждения относительно его уничтожения нет. Но его повредили".
Предыстория:
- Утром 11 октября Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении истребителя Су-25 оккупантов.