Под авиаударами в секторе Газа погибли 11 представителей ООН

Под авиаударами в секторе Газа с 7 октября, когда террористы ХАМАС совершили кровавую атаку на Израиль, погибли 11 представителей ООН, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщило Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA).

"Мы с большой грустью сообщаем, что с 7 октября в секторе Газа было убито 11 коллег по UNRWA" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал все стороны соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения, направленные на гражданское население и объекты.