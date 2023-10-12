В РФ заявили о сбитии украинского дрона под Белгородом, трое погибших

Россияне заявили, что уничтожили беспилотник на подлете к Белгороду, по их словам, якобы есть пострадавшие, сообщает Украинская правда.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области" , – заявили в Минобороны РФ.

"В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой их доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще два человека, возможно, находятся под завалами" , – сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Позже Гладков сообщил о троих погибших, тела которых извлекли из-под завалов.