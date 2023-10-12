ISW: Почему россияне усилили атаки вблизи Авдеевки

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали атаки россиян вокруг Авдеевки и пришли к выводу, что эти продвижения на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим победам, сообщает Украинская правда.

Текущие локальные наступательные операции российских войск вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск усваивать и применять тактические уроки ведения боевых действий в Украине.

Российские войска начали локальные атаки в направлении Авдеевки после интенсивной артиллерийской подготовки поля боя утром 10 октября, а геолокационные видеозаписи от 10 и 11 октября подтверждают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Авдеевки в районе Северного и на северо-запад от Авдеевки в районе Степного и Красногоровки.

Аналитики отмечают: эти приспособления и успехи на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим победам российских войск.

Геолокационные данные показывают, что российские достижения вокруг Авдеевки сосредоточены к юго-западу от Авдеевки, и российские войска не завершили оперативное окружение населенного пункта и, вероятно, будут пытаться это сделать.

Однако, указывают эксперты, Авдеевка является хорошо укрепленным и защищенным украинским опорным пунктом, что, вероятно, усложнит российским силам возможность вплотную приблизиться или полностью захватить населенный пункт.

Кроме того, российские войска уже контролируют участки критически важной трассы N20 Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск и другие дороги, проходящие вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват Авдеевки не откроет новых путей для наступления на остальную территорию Донецкой области.

Как ранее оценивал ISW, российские войска, вероятно, намерены атаковать в районе Авдеевки, чтобы зафиксировать украинские силы и не дать им возможности передислоцироваться на другие участки фронта. Однако украинские официальные лица уже определили авдеевское наступление как российскую операцию по закреплению, и они вряд ли будут чрезмерно отвлекать Силы обороны на этот участок фронта.

Ключевые выводы ISW за 11 октября