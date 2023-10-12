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ПВО ночью уничтожила 28 "Шахедов" - Воздушные силы

ПВО ночью уничтожила 28 "Шахедов" - Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

Ночью 12 октября российские оккупанты запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 28 вражеских дронов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники россияне запустили из Белгородской области РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", из них удалось сбить 28.

"Враждебные БпЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины", - отметили в Воздушных силах.

К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

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