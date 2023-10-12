ПВО ночью уничтожила 28 "Шахедов" - Воздушные силы
Ночью 12 октября российские оккупанты запустили по Украине беспилотники типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 28 вражеских дронов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Беспилотники россияне запустили из Белгородской области РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", из них удалось сбить 28.
"Враждебные БпЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины", - отметили в Воздушных силах.
К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.