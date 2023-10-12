В МВФ назвали сумму кредита, который планируют выделить Украине

Международный валютный фонд в декабре 2023 года сможет выделить Украине еще 900 млн долларов по программе расширенного финансирования (EFF).﻿ Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В июне мы завершили первый обзор этой программы, в результате чего поддержка МВФ в этом году составила 3,6 млрд долларов из 15,6 млрд долларов, доступных по программе. Дополнительные 900 млн долларов будут доступны в декабре после завершения второй проверки и при условии одобрения нашего Совета директоров" , - сказала она на четвертом министерском круглом столе по поддержке Украины.

По ее словам, на данный момент власти Украины добились хороших успехов, в том числе в восстановлении довоенной налоговой системы, управления и борьбы с коррупцией, а также в переходе к управляемой гибкости обменного курса с позиции силы.

"Они действительно продемонстрировали большую заинтересованность и приверженность делу успеха своей программы" , - добавила Георгиева.

Глава МВФ отметила, что по последним оценкам фонда, потребности во внешнем финансировании Украины в 2024 году будут на 3 млрд долларов выше, чем на момент первого обзора, при этом потребуется официальная поддержка в размере 31,9 млрд долларов.

"Для всех нас крайне важно работать вместе, чтобы обеспечить продолжение такого финансирования в сроки и на условиях, необходимых для удовлетворения потребностей Украины и помощи в восстановлении внешней и долговой устойчивости" , - сказала она.

Экономика Украины в условиях войны

Как заявила Георгиева, "каждый день этой несправедливой войны приносит Украине огромные человеческие и экономические потери".

"Несмотря на эти потрясения, украинцы проявили замечательную стойкость и силу духа: люди идут на работу, дети идут в школу; они ходят по магазинам и обедают, банки работают в полную силу, а компании и домохозяйства платят налоги - уверенность повышается. Но такая устойчивость не должна ни на мгновение затмить основные разрушения, вызванные войной России в Украине" , - добавила она.

Глава МВФ похвалила власти Украины "за умелое управление экономикой в решении этих проблем, за обеспечение предоставления государственных услуг, за продвижение важных и зачастую трудных структурных реформ в военное время, а также за поддержание политики, обеспечивающей макроэкономическую и финансовую стабильность".

"Устойчивость Украины очевидна в том, что резкий спад в прошлом году сменился постепенным восстановлением, при этом рост в этом году ожидается в верхней части нашего диапазона в +1 -3%. Инфляция быстро замедлилась до однозначных цифр. Резервы центрального банка укрепились, отчасти благодаря внешней поддержке" , - добавила она.

По ее словам, важным столпом, поддерживающим эту устойчивость, является крупномасштабная международная поддержка:" вместе мы работали над разработкой четырехлетней программы финансирования Украины на сумму 115 млрд долларов".

"Я с гордостью могу сказать, что программа расширенного финансирования МВФ (EFF) сыграла каталитическую роль в этом пакете финансирования, одновременно поддерживая украинские власти в поддержании экономической и финансовой стабильности, а также в проведении важнейших реформ для содействия экономическому росту и укрепить управление и заложить основу для дальнейшего вступления в ЕС" , - сказала Георгиева.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Как заявил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа.