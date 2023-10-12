Испания анонсировала передачу Украине артиллерийских боеприпасов

Испания подтвердила предоставление Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk и сообщила о предстоящей поставке артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм, сообщает Европейская правда.

По словам главы ведомства страны Маргариты Роблес, шесть новых зенитных ракетных установок будут интегрированы в американскую батарею, а с ноября в Испании будет организовано соответствующее обучение для украинских операторов и технического персонала ЗРК HAWK.

Министр также сообщила о предстоящей поставке артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм и объявила, что в следующей партии Киеву также отправят тяжелые пулеметы для усиления противодействия беспилотникам, добавив, что РФ продолжает перевооружаться беспилотниками, которые она получает с помощью других стран.

Она также подтвердила, что полевые пайки уже в пути в Украину, после чего Мадрид отправит Киеву электрогенераторы и водолазные компрессоры, а также элементы зимнего снаряжения для военных.

Кроме того, будут продолжаться тренировки в городе Толедо и других местах, где можно достичь количества в 4 тысячи военных.

Испанское правительство приняло решение передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского.

Еще в октябре 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Альянса Испания передаст четыре пусковые установки системы ПВО Hawk, а в ноябре того же года – объявила о предоставлении еще двух пусковых установок.