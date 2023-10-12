Израильская армия ликвидировали высокопоставленного офицера ХАМАС

Израильские военные сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера, сообщает Украинская правда.

"Истребители ЦАХАЛа ночью нанесли по Сектору Газа авиаудары, нацеленные на элитное боевое подразделение ХАМАС "Нохба", которое возглавляло террористическое вторжение на израильскую территорию 7 октября" , – говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации высокопоставленного офицера военно-морских сил ХАМАС Мохаммеда Абу Шамалы, нанеся удар по его дому.

Отмечается, что Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником военно-морских сил террористической группировки в южной части Сектора Газы. А его дом также использовался для хранения морского вооружения, которое могло быть использовано для нападения на Государство Израиль.

В разговоре с журналистами представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные также убили Мустафу Шахина, боевика ХАМАСа, который снимал и транслировал кровавую атаку террористической группировки на юг Израиля 7 октября.

"Мы закроем счета со всеми, кто был причастен к ужасам войны. Мы берем видео из интернета и идентифицируем их с помощью программы распознавания лиц" , – заявил представитель ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля также сообщила, что отдельными ударами в течение ночи она поразила десятки объектов, принадлежащих спецназовцам ХАМАСа.