Кирби: Передача Украине ракет ATACMS "не исключена"

В администрации Джо Байдена не исключают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако отказались сообщить детали. Такое заявление сделал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, не лучше ли сейчас, чтобы передать Украине ATACMS, Кирби сказал, что США продолжают пересматривать дополнительные возможности, в которых нуждается Киев.

"Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем просматривать дополнительные возможности, в которых Украина нуждается. Я сейчас не в той позиции, чтобы что-то объявить на тему ATACMS, только скажу: согласно тому как меняется война, изменяются и возможности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, так и будет продолжаться" , – заявил представитель администрации Байдена.