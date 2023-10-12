Буданов: РФ передала ХАМАСу пехотное оружие, захваченное в Украине

Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что россияне передавали группировке ХАМАС пехотное вооружение, которое удалось завоевать в Украине. Он считает, что события в Израиле не скажутся на войне РФ с Украиной, если закончатся в ближайшие недели, однако сейчас в мире нависла угроза "глобальной войны", сообщает Украинская правда.

"Нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение. Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но пока достоверно нам это неизвестно" , – сказал глава ГУР.

Также Буданов считает, что россияне помогали боевикам ХАМАС использовать FPV-дроны против бронетехники: "Никто другой, как люди, которые прошли наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были русские" .

Глава ГУР сообщил, что за неделю до начала действий в Израиле, на территории Ливана начала официально вещать российская станция "Спутник" на арабском языке: "Это вещание в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами" .

Кроме того, 24 сентября российский космический аппарат, который способен вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля.

С 22 по 24 сентября российская военная делегация находилась с визитом в Иране: "Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей по разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Подчеркиваю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны".

Буданов также высказался относительно влияния событий в Израиле на военную помощь Украине. По его мнению, "если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то не о чем волноваться.

"Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину надо будет поставлять вооружение и боеприпасы...﻿

До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас" , – отметил Буданов.

Глава разведки добавил, что сейчас мир "быстро приближается к глобальной войне", потому что все эти конфликты "связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы".