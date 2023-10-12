Российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область – Наев

Подразделения территориальной обороны в Сумской области ночью пресекли попытку российской диверсионной группы перейти границу. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Лига.net.

В полночь бойцы бригады территориальной обороны в Сумской области обнаружили российскую ДРГ в составе восьми человек, сообщил Наев. Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

Россиян обстреляли из артиллерии и минометов. ДРГ с потерями отошла.

Среди украинских военнослужащих потерь нет, сказал Наев.