В ВМС подтвердили повреждение корабля РФ вблизи Севастополя

Корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин" накануне получил повреждения в Черном море вблизи Севастополя. Это официально подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

Представитель говорит, что не может рассказать всех деталей этого инцидента, но официально может подтвердить, что этот сторожевой корабль получил повреждение:

"Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт таков есть" , – сказал Плетенчук.

Спикер ВМС уточнил, что корабль "Павел Державин" является кораблем российского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием: "Они имеют одинаковое название. Насколько я помню, еще до войны был такой интересный момент. Я могу только отметить. , что это не украинский корабль.

Ранее СМИ и местные телеграм-каналы сообщили, что в Севастополе мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Как сообщили телеграмм-каналу "Крымский ветер" подписчики, около 10 часов утра был слышен звук взрыва.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк ранее отмечала, что в ВСУ уточняют, правда ли это, однако говорит "все может быть".

В российском Минобороны эти данные не комментировались.

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