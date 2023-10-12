FT: Задержка американской помощи может остановить наступление ВСУ

Даже временная пауза в предоставлении помощи от США может остановить наступление Украины и дать российским войскам возможность восстановить свою боеспособность. ﻿ Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает Украинская правда.

"По мнению аналитиков, даже временная пауза в предоставлении поддержки может через несколько недель начать влиять на военную стратегию и тактику Киева, потенциально остановив контрнаступление Украины, уменьшив давление на российские войска и предоставив им возможность восстановить свою боеспособность" , – говорится в статье.

Как отмечает FT, появление Владимира Зеленского на заседании НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева уменьшением поддержки союзников из-за оппозиции республиканцев в Вашингтоне и отвлечения внимания на войну Израиля против ХАМАСа.

США сыграли "жизненно важную роль" в быстрой поставке Украине современного вооружения, в частности артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В то же время издание отмечает, что администрация Джо Байдена пообещала поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Ожидается, что широкая двухпартийная поддержка, за исключением небольшого, но мощного блока инакомыслящих в Конгрессе, в конце концов ускорит предоставление помощи.

Но даже несколько недель задержки могут повлиять на контрнаступление, как считает FT.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Уверенность в этой поддержке пошатнулась из-за исключения финансирования Украины из временного финансирования американского федерального правительства, а также блокирования процесса принятия решений в Конгрессе после отставки спикера Палаты представителей.