Буданов: Нет ни одного факта, подтверждающего гибель Пригожина

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у украинского ведомства нет информации, которая бы подтвердила гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает Украинская правда.

"Относительно гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб.

А как повлияло то, что показали? Ну, вполне понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего тут скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК" , – сказал Буданов.

По словам главы ГУР, события, которые случились с российским ЧВК, дают надежду, что "Вагнер" не будет воевать как единый организм: "Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать".

Также Буданов рассказал о судьбе бывшего командующего Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина, которого уволили из-за связи с "Вагнером".

Руководитель ГУР считает, что Суровикину "дали номинальную должность" и "живется ему нормально": "Разумеется, уже не имеет такого влияния, как имел. Но, в конце концов, опять же, для Украины это хорошо".

"Он был достаточно жесткий в принятии решений и не боялся брать на себя ответственность. А это для нас проблема. Теперь спокойно себе живет, занимается аналитической работой.

Нельзя сказать, что он был интегрирован в мятеж. Просто он имел очень близкие отношения с Пригожиным. Он сделал все для того, чтобы в понимании россиян не выдавать преступные приказы по нанесению ударов по своим же. А ЧВК "Вагнер" - это же Россия. Его роль там была" , – добавил Буданов.

Напомним, 23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".