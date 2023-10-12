На оккупированной Донбассе уничтожили мост на трассе Горловка-Ясиноватая

Важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области был разрушен. В сети публикуют кадры последствий, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Так называемый "мэр" оккупированного города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что мост якобы разрушит украинские военные. При этом украинское командование пока не комментирует ситуацию.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост на трассе между Горловкой и Ясиноватой полностью разрушен. При этом на видео слышны взрывы и обстрелы.

Отметим, что этим коротким маршрутом захватчики пользовались относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни.