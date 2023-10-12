Буданов: Москва может воевать без особых проблем еще два года

Голова главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Российская Федерация может себе позволить воевать без особых проблем до 2025 года, хотя техники хватит до 2026 года, а человеческого ресурса на еще дольше, сообщает Украинская правда.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее (войну - ред.) себе позволить до 2025 года. По количеству техники - до 2026 года максимум. Возможно, чуть быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас у них, не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго.

Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти до верхней границы, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений" , – сказал Буданов.

По мнению главы ГУР, мир оказался не готов к войне такой интенсивности и теперь все страны будут пытаться наращивать свои арсеналы.

Также он рассказал о российских чиновниках, которые имеют весомое влияние на войну в Украине.

По словам главы ГУР, в экономических вопросах реально влияние имеет Сергей Кириенко - заместитель главы администрации президента России. Кириенко считают "главным идеологом" уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

В общем, на любое решение в РФ по Украине может влиять Антон Вайно (глава АП РФ - ред.): "Мало кто в нашей стране такую фамилию знает. Но на самом деле его влияние огромное" .

В военном блоке, по словам Буданова, сохраняет свое влияние глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Опасным противником руководитель ГУР МОУ также считает генерала Сергея Беседу - руководителя 5 службы ФСБ.

"Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа (руководитель 5 службы ФСБ - ред.). Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит...

Беседа был на определенный промежуток времени отстранен от выполнения своих обязанностей. Но потом все наладилось. Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не на пользу Украине" , – отметил он.

По его словам, Беседа занимается "активными операциями на территории Украины".