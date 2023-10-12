МИД подтвердил гибель 7 украинцев в Израиле

Число украинцев, погибших во время обострения Израильско-Палестинского конфликта, возросло до семи человек. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Украинская правда.

"Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел .

Девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших" , – сказал он.

Николенко также рассказал, что более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. По его словам, на 14 октября запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.

Также около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газы, однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.