В Германии запретили акции и сборы в поддержку ХАМАСа

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране. Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге в четверг, сообщает Европейская правда.

В Германии нет официального ответвления ХАМАС, поэтому запрет организации невозможен. По данным Федерального министерства внутренних дел, решение предусматривает, например, запрет всех собраний в поддержку ХАМАС или сбор средств для организации.

ЕС и США уже классифицируют ХАМАС как террористическую организацию.

В то же время Шольц объявил о запрете ассоциации Samidoun. Это международная группа активистов, которая заявляет, что поддерживает палестинских заключенных в израильских тюрьмах, но которая, по мнению немецких властей, пропагандирует язык ненависти и призывает к уничтожению Израиля.

Члены Samidoun праздновали масштабную атаку ХАМАСа на Израиль в Берлине на выходных. Шольц заявил, что это было подло и бесчеловечно.

"Каждый, кто прославляет преступления Хамаса или использует его символику, подлежит преследованию в Германии. Каждый, кто потворствует убийствам и непредумышленным убийствам или подстрекает к преступным действиям, подлежит уголовному преследованию.

Каждый, кто сжигает израильские флаги, подлежит уголовному преследованию. Каждый, кто поддерживает террористические организации, такие как ХАМАС, подлежит уголовному преследованию" , – цитирует Шольца Spiegel.

В своем выступлении Шольц возложил на Иран общую ответственность за атаку ХАМАС на Израиль и пообещал Израилю практическую поддержку.