Египет не разрешил открыть гумкоридор для сектора Газа – израильские СМИ

Правительство Египта отклонило предложения о создании гуманитарных коридоров из сектора Газа для палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Лига.net.

Египетский госслужащий, который говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен информировать СМИ, сказал, что правительство страны не готово предоставлять гуманитарные коридоры из сектора Газа в Египет.

Чиновник сказал это в ответ на сообщение советника по национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что администрация президента Джо Байдена ведет активные переговоры по обеспечению безопасного выхода из Газы для гражданских.

Одновременно Египет ведет переговоры с Израилем и США о доставке помощи и топлива в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах.

9 октября Силы обороны Израиля начали полную блокаду сектора Газа, в частности, прекращена поставка электричества до возращения всех заложников, которых захватили боевики ХАМАС. Одновременно наносятся авиационные удары по объектам террористической группировки. Гражданскому населению усиленно рекомендуют эвакуироваться.

По данным официальных служб сектора Газа, число погибших от ударов Израиля по объектам ХАМАС превысило 1200 человек, 5700 человек ранены.

По последним данным, число подтвержденных погибших от террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек. До 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа как заложники.